«Ростов» разгромил «Кубань Холдинг» в первом контрольном матче межсезонья

Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп» им. Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Автором дубля стал Али Соу, по разу отличились Дмитрий Полоз и Алексей Миронов. Еще один мяч в свои ворота забил Альберт Цховребов. Автором единственного гола в ворота дончан стал Геннадий Козлов.