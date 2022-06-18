«Ростов» разгромил «Кубань Холдинг» в первом контрольном матче межсезонья
«Ростов» в первом контрольном матче в летнее межсезонье одержал разгромную победу над командой «Кубань Холдинг».
Ростов
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«Ростов» в первом контрольном матче в летнее межсезонье одержал разгромную победу над командой «Кубань Холдинг».
Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп» им. Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Валерия Карпина.
Автором дубля стал Али Соу, по разу отличились Дмитрий Полоз и Алексей Миронов. Еще один мяч в свои ворота забил Альберт Цховребов. Автором единственного гола в ворота дончан стал Геннадий Козлов.