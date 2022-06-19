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00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Галатасарай» стал основным претендентом на Дзюбу в Турции

Основным клубом из Турции, заинтересованным в переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы, стал «Галатасарай», утверждает Metaratgings.ru.

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Источник: Спорт-Экспресс

Он может удовлетворить финансовые запросы футболиста. От контракта с «Фенербахче» на 1,2 миллиона евро в год Дзюба отказался.

При этом не исключается, что дальнейшие контакты между игроком и «Фенербахче» еще возможны.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 6 миллионов евро.

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