«Галатасарай» стал основным претендентом на Дзюбу в Турции

Он может удовлетворить финансовые запросы футболиста. От контракта с «Фенербахче» на 1,2 миллиона евро в год Дзюба отказался.

При этом не исключается, что дальнейшие контакты между игроком и «Фенербахче» еще возможны.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.