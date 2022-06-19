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11:45 (мск), источник: Sport24

Белоголовцев: Суперкубок в Петербурге — полный беспредел! Все должен был решить жребий

Телеведущий, шоумен Сергей Белоголовцев, являющийся болельщиком «Спартака» высказался о месте проведения матча за Суперкубок России.

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Суперкубок России разыграют «Зенит» и «Спартак», матч пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«То, что Суперкубок будет проходить в Санкт-Петербурге, — полный беспредел! Это абсолютно силовое решение РФС, как в советское время говорили “по блату”. Ни для кого не секрет, кто такой Дюков, и было бы странно, если бы трофей разыгрывался не в Питере. Для меня это не было удивлением.

Ребята быстро спохватились и все сделали. Им плевать на честность, на болельщиков, а аргументы, которые они приводят смехотворны. У “Спартака” и так было не много шансов в этом матче, теперь они вообще минимальны. Считаю, что все должен был решить жребий», — сказал Белоголовцев Metaratings.ru.

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