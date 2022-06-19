Агент Языджи: «Юсуф очень любит Россию и Москву. Но у нас нет власти над решениями ЦСКА и “Лилля”
Футбольный агент Адем Чебеджи прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента, полузащитника французского «Лилля» Юсуфа Языджи.
Футбольный агент Адем Чебеджи прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента, полузащитника французского «Лилля» Юсуфа Языджи.
Сегодня президент «Лилля» Оливье Летанг заявил, что Языджи не останется в московском ЦСКА, где он провел вторую половину прошлого сезона.
«Видел комментарий господина Летанга. Я не могу комментировать тему, которая касается клубных сторон. Это вопрос, в котором два клуба должны найти решение, где, к сожалению, у нас нет никакой власти. Все, что я могу сказать, это то, что Юсуф Языджи фантастически провел время в ЦСКА и показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом, стал одним из самых успешных трансферов клуба в истории. Он очень любит Россию и Москву. Я неоднократно указывал, что если позволят обстоятельства, он желает остаться в России», — заявил агент в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.
В прошлом сезоне 25-летний Юсуф Языджи провел за ЦСКА 12 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.