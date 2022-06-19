Агент Языджи: «Юсуф очень любит Россию и Москву. Но у нас нет власти над решениями ЦСКА и “Лилля”

«Видел комментарий господина Летанга. Я не могу комментировать тему, которая касается клубных сторон. Это вопрос, в котором два клуба должны найти решение, где, к сожалению, у нас нет никакой власти. Все, что я могу сказать, это то, что Юсуф Языджи фантастически провел время в ЦСКА и показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом, стал одним из самых успешных трансферов клуба в истории. Он очень любит Россию и Москву. Я неоднократно указывал, что если позволят обстоятельства, он желает остаться в России», — заявил агент в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.