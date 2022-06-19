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20:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Гурцкая: Каттани — аферист. Ещё и туповатый, как Рианчо

Агент Тимур Гурцкая жёстко раскритиковал спортивного директора московского «Спартака» Луку Каттани.

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Источник: РИА "Новости"

«Верю ли я, что если у Абаскаля в “Спартаке” не получится, то Каттани уйдёт вместе с ним? Нет, конечно. Конечно, не верю. Он потом найдёт 200 причин, почему он ушёл: семья не переехала, собака не переехала, бабушка хочет возвращения, пищевое расстройство от борща. Будет 200 причин, если у него не получится. Конечно, Каттани из “Спартака” так просто не уйдёт.

Как отношусь к Каттани? Я посмотрел его интервью. Когда я был маленький, то именно так итальянцев себе и представлял, потому что был фильм “Граф Калиостро”. Каттани — это чистый персонаж из фильма “Граф Калиостро”. Аферист, который приходит и думает, что тут сидят селяне, чешет какую-то чушь, не отвечает ни на один вопрос… Он на все вопросы отвечает покатисто, в манере Рианчо. Я думал, что один Рианчо такой туповатый, но оказывается, не только он один такой. Каттани какие-то пословицы и поговорки вставляет не вовремя. Я не увидел, чтобы был хоть один прямой ответ на его пресс-конференциях и интервью», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «У Кузьмича».

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