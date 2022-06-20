Эти пункты регламента чемпионата России нужно менять. РФС что, не нужен суперфинал?
20 лет назад развязка сезона была интереснее.
20 лет назад развязка сезона была интереснее.
Рано или поздно гегемония «Зенита» в РПЛ прекратится, и, быть может, придётся определять чемпиона России по дополнительным показателям. В общем-то, такая ситуация могла возникнуть даже в завершившемся сезоне-2021/2022, поскольку за пять туров до финиша «Динамо» отставало от петербургской команды всего на три очка. Если бы бело-голубые не провалили концовку, развязка «золотой» гонки была бы куда увлекательнее.
Согласно действующему регламенту РПЛ, в случае равенства очков чемпион (да и вообще команда, занявшая более высокое место) определяется по результатам личных встреч. Это кажется самым несправедливым сценарием. Вспоминая легендарные противостояния «Спартака» с «Аланией» в 1996 году в Санкт-Петербурге и «Локомотива» с ЦСКА в 2002 году в Москве, хочется обратиться к руководителям российского футбола: «РФС, верни “золотой” матч!». Нашему футболу нужны такие суперфиналы, если нет возможности проводить плей-офф в каком-либо формате для выявления чемпиона. Вряд ли в спорте существует что-то круче, чем победа над главным конкурентом в решающей битве за трофей.
Такие матчи не забываются никогда. Например, если бы не правило «золотого» матча, Андрей Тихонов мог лишиться самого важного гола и самого памятного чемпионства в карьере.
«Самый важный гол? Конечно же, “золотой” гол “Алании” в 1996 году. Потом не раз его пересматривал, и в голове крутилась мысль: “Повезло”. Крамаренко, конечно, в том эпизоде ошибся. С другой стороны, это везение мы заслужили. Громадным трудом и самоотдачей. Самое памятное чемпионство? Конечно же, 1996 года. Тогда под руководством Георгия Александровича Ярцева у “Спартака” подобралась очень молодая команда. На нас никто не ставил, а мы вопреки всему взяли и стали чемпионами!» — говорил Тихонов в интервью для Sportbox.
Формально «золотой» матч в регламенте РПЛ есть и сейчас. Но шансы на его проведение фактически равны нулю. Вот что прописано в документах:
"В случае равенства очков у двух или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами«.
Непросто понять, почему в РФС добровольно отказались от суперфинала. Инициаторами отмены “золотого” матча в 2003 году выступили президент ЦСКА Евгений Гинер и главный тренер Валерий Газзаев, который проигрывал и с “Аланией” в 1996-м и армейцами в 2002-м. Доводы в пользу принятого решения были, мягко говоря, сомнительными: “Чемпионат не Суперкубок и не коммерческий турнир, чтобы определять победителя в одной встрече”. Но кто мешает за 30 туров набрать больше очков, чем конкуренты? Для РФС это, в общем-то, должна быть выгодная история.
Если же мы не хотим, чтобы обладателя золотых медалей определяли одна-две игры, то в регламенте точно нужно убрать «лички» — как первый показатель при равенстве очков. Иначе выходит парадокс. Допустим, «Зенит» и «Динамо» набрали бы по 65 баллов — тогда петербургская команда была бы объявлена чемпионом за счёт превосходства в очных встречах (4:1 дома и 1:1 в гостях). Но получается следующее: если мы берём только матчи со всеми остальными участниками чемпионата России, то есть более объективный отрезок из 28 туров, то «Динамо» имеет больше очков, чем «Зенит». Потом плюсуем к ним результаты «личек» — количество баллов выравнивается. А после этого ещё раз берём результаты «личек» — уже как дополнительный показатель — и, по сути, переворачиваем, всё с ног на голову! «Зенит» становится чемпионом, сыграв хуже «Динамо» с остальными 14 командами лиги. Разве это честнее, чем «золотой» матч?
Разница мячей, казалось бы, более справедливый показатель. Кто смелее играет, много забивает и мало пропускает, тот пусть и получает золото. Однако и тут есть свой риск: «странные» результаты в последних турах. Допустим, команда, имеющая худшую разницу бóльшую часть сезона, будет выигрывать на финише у немотивированных соперников в пять-семь мячей и таким образом добьётся своей цели. Поди потом докажи, что это не договорняки.
Пожалуй, лучшее решение — ориентироваться на количество побед. То есть на второй пункт после «личек» в нынешнем регламенте. При равенстве побед смотреть на количество крупных — кто чаще выигрывал с разницей в три и более мячей. Затем на количество побед с разницей в два мяча. Это и есть выбор в пользу атакующей команды, ведь по-настоящему великие чемпионы не сушат игру, вымучивая 1:0, а играют в зрелищный, красивый футбол для болельщиков и забивают множество голов.
Анатолий Романов