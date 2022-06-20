«Спартак» нашел замену Бакаеву, ЦСКА лишается футболистов. Трансферы и слухи дня

Что в России

Ахметов подпишет трехлетний контакт с «Краснодаром»

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов продолжит карьеру в «Краснодаре». Как сообщает «РБ Спорт», хавбек подпишет с клубом контракт сроком на три года.

Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года и завоевал Суперкубок России. В минувшем сезоне армейский клуб занял 5-е место в РПЛ.

В «Лилле» заявили, что Языджи не перейдет в ЦСКА

Президент французского «Лилля» Оливье Летанг рассказал о ситуации с полузащитником команды Юсуфом Языджи. В прошлом сезоне Языджи выступал за московский ЦСКА на правах аренды. Летом армейцы получили возможность выкупить турецкого хавбека за 12 миллионов евро.

«Языджи не останется в ЦСКА. Некоторые другие клубы проявляют к нему большой интерес», — заявил Летанг в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

25-летний Юсуф Языджи провел за ЦСКА 12 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Бохинен тоже не хочет возвращаться в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен, выступавший за итальянскую «Салернитану» на правах аренды, не хочет возвращаться в российский клуб. Об этом сообщило итальянское издание Il Mattino. По данным источника, Бохинен выразил желание остаться в клубе из Салерно.

В прошедшем сезоне 23-летний Эмиль Бохинен провел за «Салернитану» 11 матчей и отдал 1 голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

Зиньковский близок к переходу в «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в ближайшее время может перейти в «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против». 26-летний футболист находится в Москве и сегодня проходит медосмотр. По результатам осмотра будет принято решение о подписании контракта с игроком.

Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с 2019 года, его контракт с самарским клубом истекает в 2023 году. В сезоне-2021/22 потенциальный новичок «Спартака» сыграл в 30 матчах РПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал девять голевых передач.

Что в Европе

«Атлетико» предложил экс-игроку «Зенита» Витселю контракт

Мадридский «Атлетико» предложил бывшему полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

По данным источника, предложение «матрасников» более выгодно для 33-летнего бельгийца, чем условия «Марселя», который также претендует на него. Французы предложили 2-летний контракт, но с меньшей зарплатой.

Гетце близок к возвращению в Бундеслигу

Бывший полузащитник сборной Германии Марио Гетце с высокой долей вероятности вернется в Бундеслигу, где он в прошлом выступал за «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает Sport1, 30-летний футболист ПСВ близок к переходу в «Айнтрахт». Игрок согласен на переход, а 20 июня на собрании наблюдательного совета «Айнтрахта» сделку должны окончательно одобрить.

Мхитаряну остался один шаг до перехода в «Интер“

Полузащитник римской “Ромы” Генрих Мхитарян в ближайшее время заключит контракт с миланским “Интером”. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем телеграм-канале.