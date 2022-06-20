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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Гурцкая — об Абаскале: испанские тренеры — колхозники, они не подходят для России

Агент Тимур Гурцкая, отвечая на вопрос о новом тренере «Спартака» Гильермо Абаскале, заявил, что испанские тренеры плохо адаптируются в условиях работы за границей, в том числе и в России.

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Источник: AFP 2022

«Выдержит ли Абаскаль давление в “Спартаке”? По уровню давления “Спартак” входит в семёрку команд в мире. Спасением Абаскаля будет, если активные фанаты не будут ходить на матчи. Тогда он на 5−10% протянет дольше времени в “Спартаке”.

Насколько испанские тренеры подходят для России? Да вообще ни на сколько. Испанские тренеры — колхозники по своей ментальности. Они должны работать в очень удобных для себя условиях. Они не могут выживать в тяжёлой ситуации, как итальянцы или немцы. Как показывает жизнь, испанцам нужно создать условия. Гвардиолу приводить в пример не надо — это уникальный человек, уникальный случай.

В большей своей массе испанцы должны находиться в удобных для себя условиях. Вечером поесть хамон, услышать свою речь. Они колхозники и фермеры, должны жить в сельской местности. Город их убивает, особенно городское давление. Поэтому испанцы нигде не могут работать, кроме как у себя дома», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «У Кузьмича».

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