Вадим Гаранин возглавил тренерский штаб футбольного клуба «Сочи»
ТАСС, 20 июня. Вадим Гаранин вошел в тренерский штаб футбольного клуба «Сочи». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
ТАСС, 20 июня. Вадим Гаранин вошел в тренерский штаб футбольного клуба «Сочи». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.
Вместе с Гараниным в тренерский штаб вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт. Условия контракта специалистов с «Сочи» не разглашаются. У Гаранина отсутствует тренерская лицензия Pro, поэтому формально он не сможет занимать должность главного тренера.
Предыдущим местом работы специалистов был красноярский «Енисей», выступающий в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ−1).