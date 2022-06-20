Вадим Гаранин возглавил тренерский штаб футбольного клуба «Сочи»

Вместе с Гараниным в тренерский штаб вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт. Условия контракта специалистов с «Сочи» не разглашаются. У Гаранина отсутствует тренерская лицензия Pro, поэтому формально он не сможет занимать должность главного тренера.