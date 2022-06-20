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12:09 (мск), источник: ТАСС

Вадим Гаранин возглавил тренерский штаб футбольного клуба «Сочи»

ТАСС, 20 июня. Вадим Гаранин вошел в тренерский штаб футбольного клуба «Сочи». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Вместе с Гараниным в тренерский штаб вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт. Условия контракта специалистов с «Сочи» не разглашаются. У Гаранина отсутствует тренерская лицензия Pro, поэтому формально он не сможет занимать должность главного тренера.

Предыдущим местом работы специалистов был красноярский «Енисей», выступающий в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ−1).

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