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13:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарема ответила агенту: «Кто такой Гурцкая? Его конек — испортить карьеру футболистам или тренерам»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на негативные высказывания агента Тимура Гурцкая в адрес московского клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Кто такой Тимур Гурцкая? Возомнил себя Мино Райолой, только без игроков совершенно. Прилипнуть к готовым футболистам или тренерам, чтобы испортить в дальнейшем их карьерный путь — это его конек. Хоть одного игрока он вырастил, довел до хорошей команды? Может сколько угодно накидывать на “Спартак”, думаю, Гурцкая никогда не будет ни в одном клубе РПЛ. Остается лишь продолжать продавливать диваны у блогеров.

А по ситуации с Бакаевым — вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить “экспертов” и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами. Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее Гурцкая назвал аферистом спортивного директора «Спартака» Луку Каттани. Он сравнил итальянца с бывшим тренером красно-белых Раулем Рианчо.

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что Зелимхан Бакаев хотел остаться в Москве, но «Спартак» сам не захотел его видеть в клубе. 15 июня футболист перешел в «Зенит».

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