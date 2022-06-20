Зарема ответила агенту: «Кто такой Гурцкая? Его конек — испортить карьеру футболистам или тренерам»

«Кто такой Тимур Гурцкая? Возомнил себя Мино Райолой, только без игроков совершенно. Прилипнуть к готовым футболистам или тренерам, чтобы испортить в дальнейшем их карьерный путь — это его конек. Хоть одного игрока он вырастил, довел до хорошей команды? Может сколько угодно накидывать на “Спартак”, думаю, Гурцкая никогда не будет ни в одном клубе РПЛ. Остается лишь продолжать продавливать диваны у блогеров.



А по ситуации с Бакаевым — вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить “экспертов” и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами. Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу», — сказала Салихова «СЭ».