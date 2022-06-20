Стало известно, сколько «Спартак» готов тратить на обслуживание новых контрактов футболистов

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Имеются в виду все виды выплат: зарплата, подписные и бонусы за достижения, комиссия агентам и т. д. В исключительных случаях речь может идти о расходах 4−5 миллионов евро, но это предельные траты.

Как мы уже сообщали, стартовые позиции хавбека Зелимхана Бакаева и его окружения на недавних переговорах со «Спартаком» были такими: контракт на три года с возможностью продления еще на год, ежегодная зарплата — 2 миллиона евро, подписной бонус — 1 миллион, комиссия официальному представителю полузащитника — еще 1 миллион. То есть обслуживание соглашения вылилось бы в 8 миллионов евро минимум, а если трудовые отношения продлились бы четыре года, то во все 10.

Позднее в результате консультаций сторон появились новые условия проекта договора: тот же срок, но зарплата прогрессивная: вначале 1,4 миллиона евро, затем 1,5 миллиона, на третий год 1,6 миллиона. По подписному бонусу и агентским суммы не менялись. При подобном раскладе общие расходы существенно снижались — до 6,5 миллиона за три сезона. Такие параметры обсуждались на конец февраля, когда из-за обострения международной обстановки экономические возможности Леонида Федуна снизились.