В «Спартаке» отреагировали на запрет Федерации футбола Польши вызывать Рыбуса в сборную

«Мы не можем комментировать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со “Спартаком”, клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», — рассказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в Федерации футбола Польши сообщили, что из-за того, что Рыбус остался в России и подписал контракт со «Спартаком», он больше не будет вызываться в национальную сборную и не сыграет на чемпионате мира — 2022.