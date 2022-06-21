ЦСКА из-за санкций не сможет получить от «Базеля» деньги за Чалова
Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, что ЦСКА из-за санкций, наложенных на клуб, не сможет получить выплату от «Базеля», если швейцарцы решат выкупить Федора Чалова.
Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, что ЦСКА из-за санкций, наложенных на клуб, не сможет получить выплату от «Базеля», если швейцарцы решат выкупить Федора Чалова.
В феврале 24-летний Чалов перешел на правах аренды в «Базель», соглашение было рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривало опцию выкупа. Ранее появилась информация, что российский нападающий хочет остаться в «Базеле», при этом в швейцарском клубе еще не приняли решение относительно будущего футболиста.
«Проблема в том, что у ЦСКА особый статус. Клуб как юридическое лицо персонально попал под санкции американцев и Евросоюза. Поэтому работать с футбольным клубом ЦСКА европейским и американским юридическим лицам, к сожалению, запрещено», — сказал Зайцев «Чемпионату».