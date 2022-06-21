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00:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок «Спартака» выразил желание поскорее покинуть клуб

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Нападающий Джордан Ларссон не хочет возвращаться в «Спартак», сообщает портал Aftonbladet.

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Источник: Спорт РИА Новости

Шведский футболист ушел в аренду в стокгольмский АИК после приостановки контракта с «красно-белыми» 4 апреля 2022 года.

«Пока нет никакой определенности», — заявил Ларссон. — Я ничего не знаю. Читал в СМИ, что ФИФА может продлить свое разрешение игрокам приостанавливать контракты еще на год. И это было бы неплохо для меня, иначе мне, скорее всего, придется возвращаться в Россию. Согласно моему контракту, это должно произойти через 10 дней. Надо дождаться, какое решение примет ФИФА".

«Я давно говорю, что приоритет для меня — это зарубежные клубы, но, если будет такая возможность, обязательно рассмотрю вариант продолжения карьеры в АИКе. Я здесь недолго, но это фантастически хороший отрезок для меня», — добавил шведский футболист.

Ларссон также отметил, что пока не вел переговоры со «Спартаком» о продлении контракта с клубом.

Швед перешел в «Спартак» летом 2019 года. За московский клуб он провел 83 матча и забил 27 голов.

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