Игрок «Спартака» выразил желание поскорее покинуть клуб

Шведский футболист ушел в аренду в стокгольмский АИК после приостановки контракта с «красно-белыми» 4 апреля 2022 года.

«Пока нет никакой определенности», — заявил Ларссон. — Я ничего не знаю. Читал в СМИ, что ФИФА может продлить свое разрешение игрокам приостанавливать контракты еще на год. И это было бы неплохо для меня, иначе мне, скорее всего, придется возвращаться в Россию. Согласно моему контракту, это должно произойти через 10 дней. Надо дождаться, какое решение примет ФИФА".

«Я давно говорю, что приоритет для меня — это зарубежные клубы, но, если будет такая возможность, обязательно рассмотрю вариант продолжения карьеры в АИКе. Я здесь недолго, но это фантастически хороший отрезок для меня», — добавил шведский футболист.

Ларссон также отметил, что пока не вел переговоры со «Спартаком» о продлении контракта с клубом.