Подключили пари: четыре клуба РПЛ разыграют первый трофей сезона

В Санкт-Петербурге и Москве с 21 июня по 7 июля пройдет «Кубок Пари Премьер» — турнир с участием четырех команд Российской премьер-лиги. Трофей разыграют «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Все клубы усиленно готовятся к старту чемпионата России 2022/23. Но что самое интересное — предстанут перед зрителями серьезно измененными по сравнению с прошлым сезоном. Клуб из Санкт-Петербурга отметился громкими потерями и приобретениями футболистов, а его соперники по турниру пока не так активны на трансферном рынке, зато сменили главных тренеров.

«Зенит»

Главным событием межсезонья у питерцев стал уход в связи с окончанием контракта главного бомбардира новейшей истории клуба нападающего Артема Дзюбы. Он семь лет (за исключение полгода аренды в тульском «Арсенале») выступал за «Зенит», сыграл одну из ключевых ролей во всех титулах этого периода (четыре победы в чемпионате и две в Кубке России, последний для наших клубов выход в плей-офф Лиги чемпионов) и стал самой популярной медиа-фигурой отечественного футбола.

Помимо Артема клуб расстался с полузащитником Магомедом Оздоевым, у которого также истек срок соглашения. Оба в минувшем сезоне уже не считались ключевыми игроками команды Сергея Семака. Дзюба хоть и забил больше всех в команде, постепенно утрачивал статус основного нападающего. Оздоев же пропустил первую половину прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок. По возвращении в строй он отметился красивым голом в ворота лондонского «Челси» (3:3) в Лиге чемпионов.

Но уже в этот период Сергей Семак делал более серьезную ставку в атаке и средней линии на группу бразильских футболистов в лице Клаудиньо, Малкома, Вендела и Юри Альберто. Кроме того, в январе у самарских «Крыльев Советов» сине-бело-голубые приобрели форварда Ивана Сергеева, который быстро влился в коллектив и почти сразу начал забивать.

В новом сезоне, очевидно, игра будет строиться вокруг этих футболистов, а также подписанного на прошлой неделе полузащитника Зелимхана Бакаева. Его трансфер стал самым громким и скандальным в этом году в РПЛ. Воспитанник «Спартака» и многолетний игрок московской команды стал одним из ее лидеров в минувшем сезоне и постепенно закреплялся в сборной России. Однако, руководство клуба так и не договорилось с ним о новом контракте.

Об уходе сам футболист сообщил «Спорт-Экспрессу» в конце мая сразу после победы в составе красно-белых в финале Кубка России над столичным «Динамо» (2:1). Уже до этого ходили слухи о его переходе в «Зенит». Официально питерцы заключили контракт с Бакаевым только на прошлой неделе. Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова уже объяснила это завышенными финансовыми требованиями со стороны игрока и его агентов.

Тем не менее, критика в отношении руководства красно-белых зашкаливает. Особенно на фоне их вражды с «Зенитом», которая в последние недели находится на пике в связи с решением провести Суперкубок в Санкт-Петербурге. Получается, что «Зенит» забрал у своего заклятого врага собственного воспитанника и одного из лидеров, не заплатив спартаковцам ни копейки. Масштаб такого трансфера сопоставим с переходом Дзюбы в 2015 году по тому же маршруту.

— Переход Бакаева — это совершенно точно усиление для «Зенита», — заявил «Известиям» экс-капитан питерцев, ныне главный тренер их второй команды Владислав Радимов. — Это молодой футболист, игрок сборной, квалифицированный исполнитель. Теперь он попал в команду-чемпион, будет играть рядом с более сильными партнерами. Предстоит выигрывать конкуренцию, но в ней Зелимхан сможет расти и прогрессировать. Думаю, Семак знает, как его использовать.

ЦСКА

Уже неделю команда тренируется под руководством Владимира Федотова, назначенного на пост главного тренера. После успешной работы в «Сочи» и завоевания серебра чемпионата России в минувшем сезоне он будет пытаться вернуть армейцев в лидеры РПЛ. Получится ли у него в ЦСКА — главная, пожалуй, интрига предстоящего сезона.

Сильнейший, по мнению многих экспертов, тренер страны последних лет начал работу в условиях ухода ряда лидеров прошлого сезона. Например, ЦСКА, скорее всего, не сможет договориться о переходе своего самого яркого игрока минувшей весны полузащитника Юсуфа Языджи. Турок выступал на правах аренды и сейчас вернулся во французский «Лилль». Кроме того, закончилась аренда у Жан-Филипа Гбамена, а также в связи с истечением контракта команду покинул Ильзат Ахметов.

— При Федотове «Сочи» показывал интересный атакующий футбол, жду примерно такого же стиля игры и от ЦСКА, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-капитан армейцев Дмитрий Кузнецов. — Раз у него получилось в предыдущем клубе, верю, что он сможет поднять на новый уровень и красно-синих, вернуть команду на лидерские позиции. Амбиции у ЦСКА, его руководства и болельщиков всегда высокие. С Федотовым команда сможет бороться за чемпионство против «Зенита». Состав и уровень тренера это позволяют.

«Сочи»

20 июня южный клуб объявил, что ушедшего в ЦСКА Федотова заменит Вадим Гаранин, для которого это будет дебют в РПЛ. В прошлом сезоне он возглавлял в ФНЛ красноярский «Енисей», с которым занял пятое место, дошел до полуфинала Кубка России и показывал яркий атакующий футбол.

Вполне возможно, в скором времени «Сочи» потеряет своего лучшего бомбардира прошлого сезона Маттео Касьерру. По данным СМИ, колумбиец перейдет в «Зенит». В остальном пока все идет к тому, что основной костяк команды сохранится.

— Будет непросто удержать ту планку, которую задал Федотов, — сказал «Известиям» бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Второе место — это отличный результат. Повторить его — дело непростое. Но Гаранин — молодой перспективный специалист. Работал в молодежном футболе, умеет развивать игроков. На взрослом уровне, пусть в низших дивизионах, тоже себя проявил хорошо. Вряд ли стоит требовать сейчас от него медалей, удержания позиций, на которые «Сочи» взлетел при Федотове, но главное, чтобы команда играла на пределе возможностей и демонстрировала интересный футбол.

«Пари Нижний Новгород»

Нижегородский клуб сотворил сенсацию, заключив на днях беспрецедентный для российского футбола контракт с букмекерской компанией. В течение нескольких лет он будет получать по 450 млн рублей в год. Это должно помочь нижегородцам обрести стабильность, ведь в прошлом сезоне они имели самый низкий бюджет в РПЛ.

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При этом клуб сумел занять 11-е место и избежать вылета в ФНЛ даже без переходных матчей. Учитывая такой результат, многих удивило, что «Нижний» не стал продлевать контракт с главным тренером Александром Кержаковым. Многие эксперты связывают это решение как раз с приходом нового спонсора. Вместо Кержакова назначен наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.

— Трудно сказать, к чему приведет эта перестановка, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — У Галактионова небольшой клубный опыт, только короткий приход в «Ахмат», но со сборными он был хорош. При этом не понимаю, чем не устраивал Кержаков, который выжал максимум из той команды, что была в прошлом сезоне. Тогда многие заранее приговорили ее к вылету, но она уверенно спаслась.

«Кубок Пари Премьер» пройдет в период с 21 июня по 7 июля. Первый тур чемпионата России по футболу 2022/23 предположительно пройдет 15—17 июля .