Русская жена поляка Рыбуса, которого сейчас атакуют на родине: из-за неё он остался в России

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Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус — главная персона дня. Футболиста запретили вызывать в сборную Польши из-за того, что он принял решение продолжить свои выступления в чемпионате России. Причина, по которой футболист выбрал РПЛ, проста — у него здесь семья.

Жена футболиста Лана — осетинка. С ней он познакомился летом 2017 года, когда он переходил из французского «Лиона» в «Локомотив».

«Наша история довольно обыденная. Она началась в Москве. Мы познакомились в ресторане, я работала там менеджером, и когда Мацей приехал в Москву заключать договор с “Локомотивом”, он пришел пообедать с нашим общим знакомым, и мы познакомились, а после начал приходить и на обед, и на ужин, и после тренировки до тех пор пока я не дала ему свой номер», — вспоминала Лана.

В марте следующего года пара сыграла свадьбу. А в октябре у Мацея и Ланы родился сын Роберт. В январе 2021 года семейство Рыбусей пополнил еще один малыш. Его назвали Адриан.