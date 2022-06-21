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16:47 (мск), источник: ТАСС

В «Сочи» заявили, что футболист Кассьерра близок к уходу из клуба

Вадим Гаранин сообщил, что на данный момент нападающего нет в команде.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий Матео Кассьерра близок к уходу из футбольного клуба «Сочи». Об этом журналистам заявил тренер сочинцев Вадим Гаранин.

«Сейчас его нет в команде, я не в праве давать какую-то информацию, — сказал Гаранин. — Если будет официальная информация от клуба, тогда вы все узнаете. Пока все идет к тому, что он уйдет».

По итогам прошлого сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги колумбиец забил 14 мячей и стал вторым бомбардиром чемпионата.

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