В «Сочи» заявили, что футболист Кассьерра близок к уходу из клуба
Вадим Гаранин сообщил, что на данный момент нападающего нет в команде.
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Вадим Гаранин сообщил, что на данный момент нападающего нет в команде.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий Матео Кассьерра близок к уходу из футбольного клуба «Сочи». Об этом журналистам заявил тренер сочинцев Вадим Гаранин.
«Сейчас его нет в команде, я не в праве давать какую-то информацию, — сказал Гаранин. — Если будет официальная информация от клуба, тогда вы все узнаете. Пока все идет к тому, что он уйдет».
По итогам прошлого сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги колумбиец забил 14 мячей и стал вторым бомбардиром чемпионата.