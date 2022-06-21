Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Лига наций
14.06
Украина
Ирландия
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА грабит российский футбол. У РПЛ воруют легионеров

Теперь они могут на год приостанавливать контракты с нашими клубами.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Во вторник, 21 июня, ФИФА выпустила следующее заявление: «Если клубы, входящие в РФС, не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года».

Напомню, что 7 марта ФИФА уже разрешила легионерам и зарубежным тренерам из российских команд приостановить свои соглашения до 30 июня этого года.

Конечно, это грабеж. За иностранцев платили немалые деньги — за кого-то миллионы евро, а за кого-то и десятки миллионов. Теперь же любой желающий может забрать их бесплатно на целый сезон.

При этом у целого ряда людей через год заканчиваются контракты, так что если сейчас не продашь, а футболист приостановит договор, то шансов выручить за него какие-то средства окончательно пропадут. В этом списке более десятка вполне приличных ребят: Ларссон, Педро Роша, Кассьерра, Ловрен, Родригао, Нжи, Варела, Ангбан, Бийол, Нобоа, Намли, Масоэро, Кечкеш и Мишкич.

Понятно, что при желании можно найти оправдание чему угодно. В данном случае — сказать, что народ ехал к нам с перспективой выступлений в еврокубках, а теперь условия изменились, так что игрокам надо помочь. Однако, во-первых, мы понимаем, что вердикт ФИФА далек от спорта и его экономики, поскольку аналогичный шаг предпринят, повторю, еще в марте на остаток сезона-2021/22, когда никаких международных матчей не предполагалось. Во-вторых, жестко нарушаются права клубов, у которых неприкрыто воруют активы.

Кристиан Нобоа («Сочи») | Источник: Спорт-Экспресс

А на третий момент справедливо обращает внимание в своем заявлении РФС: «Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года. РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года».

Действительно, если футболист в нынешних условиях осознанно идет на заключение договора с российской командой, то почему не прописать, что приостановка невозможна? Все это очень напоминает игру в одни ворота.

Что, впрочем, уже мало кого удивляет. Насколько знаю, в РПЛ давно ожидали от ФИФА нечто подобного. При этом не думаю, что случится какой-то обвал с отъездом легионеров. Да, кто-то наверняка воспользуется ситуацией, как тот же динамовец Шиманьски, на которого идет колоссальное давление на родине. На примере другого поляка, Рыбуса, мы видим, что продолжение карьеры в России грозит отстранением от сборной и пропуском ЧМ-2022. Но вряд ли таких историй окажется много.

Большинство из тех, кто хотел, уже уехал весной. Да и годичная аренда — не то, о чем мечтают серьезные мастера. Им хочется, чтобы тренер на них рассчитывал в долгосрочной перспективе, а не находиться в коллективе на птичьих правах.

В любом случае нашим клубам надо привыкать к жизни в новых условиях. В том числе с учетом таких вот «вводных» от ФИФА.

Константин Алексеев

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь