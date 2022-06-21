Тренер «Зенита» высказался о возвращении Алипа в клуб

«Ловрен, Алип, Барриос, Вендел и Юри Алберто присоединятся к команде чуть позже, Вячеслав Караваев и Александр Ерохин продолжают восстановление после травмы. Остальные игроки смогут принять участие в “Кубке PARI Премьер”, — передает слова тренера пресс-служба “Зенита”.

Напомним, что Алип перешел в начале года в «Зенит» из «Кайрата» на правах аренды. Соглашение с ним действует до конца 2022 года. В составе питерского клуба он выиграл чемпионат России.