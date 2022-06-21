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18:06 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Зенита» высказался о возвращении Алипа в клуб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда к команде присоединится казахстанский защитник Нуралы Алип, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Зенит"

«Ловрен, Алип, Барриос, Вендел и Юри Алберто присоединятся к команде чуть позже, Вячеслав Караваев и Александр Ерохин продолжают восстановление после травмы. Остальные игроки смогут принять участие в “Кубке PARI Премьер”, — передает слова тренера пресс-служба “Зенита”.

Отметим, что «Зенит» выступит на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Алип перешел в начале года в «Зенит» из «Кайрата» на правах аренды. Соглашение с ним действует до конца 2022 года. В составе питерского клуба он выиграл чемпионат России.

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