РПЛ опубликовала календарь на новый сезон

Действующий чемпион петербургский «Зенит» встретится на выезде с подмосковными «Химками». Серебряный призер прошлого сезона «Сочи» поедет в гости в столицу к новичку РПЛ «Торпедо».

«Локомотив» примет переименованный «Пари Нижний Новгород». Обладатель бронзы «Динамо» на своем поле встретится с «Ростовом» Валерия Карпина. Антирекордсмен прошедшего сезона «Спартак» поедет в Грозный на матч с «Ахматом».

В остальных парах стартового тура сыграют «Краснодар» — «Факел», ЦСКА — «Урал» и «Оренбург» — «Крылья Советов».