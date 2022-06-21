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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РПЛ опубликовала календарь на новый сезон

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первый тур нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 15—17 июля, сообщается на сайте турнира.

ЦСКА
Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Действующий чемпион петербургский «Зенит» встретится на выезде с подмосковными «Химками». Серебряный призер прошлого сезона «Сочи» поедет в гости в столицу к новичку РПЛ «Торпедо».

«Локомотив» примет переименованный «Пари Нижний Новгород». Обладатель бронзы «Динамо» на своем поле встретится с «Ростовом» Валерия Карпина. Антирекордсмен прошедшего сезона «Спартак» поедет в Грозный на матч с «Ахматом».

В остальных парах стартового тура сыграют «Краснодар» — «Факел», ЦСКА — «Урал» и «Оренбург» — «Крылья Советов».

Главное дерби страны ЦСКА — «Спартак» состоится в рамках 13-го тура в октябре. Завершится сезон 3 июня 2023 года.

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