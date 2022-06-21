В Турции рассказали о срыве трансфера Дзюбы в «Фенербахче»

«Фенербахче» действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились. Могу уверенно сказать, что «Фенербахче» не возьмет Дзюбу. Клуб нацелился на других нападающих«, — сказал журналист “СЭ”.