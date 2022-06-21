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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» в серии пенальти обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском турнире

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» в серии пенальти победил «Нижний Новгород» в матче предсезонного товарищеского турнира.

Зенит
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Источник: Пресс-служба ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена», завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Малком (31-я минута), у гостей мяч забил Кирилл Гоцук (40). В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались петербуржцы — 5−3.

В составе «Зенита» дебютировал полузащитник Зелимхан Бакаев, который летом покинул московский «Спартак» на правах свободного агента. В серии пенальти его удар оказался точным.

В следующем матче турнира «Зенит» 25 июня в Санкт-Петербурге сыграет с «Сочи». «Нижний Новгород» проведет встречу с сочинцами 1 июля.

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