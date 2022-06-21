«Зенит» в серии пенальти обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском турнире

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена», завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Малком (31-я минута), у гостей мяч забил Кирилл Гоцук (40). В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались петербуржцы — 5−3.

В составе «Зенита» дебютировал полузащитник Зелимхан Бакаев, который летом покинул московский «Спартак» на правах свободного агента. В серии пенальти его удар оказался точным.