От Роналду до Неймара: звезды футбола, отказавшиеся от денег России

А те, кто выбирает иной путь продолжения своей карьеры, нередко дорастают до уровня настоящих звезд мирового футбола. РИА Новости вспоминает самые громкие имена игроков, которые были в шаге от переезда в Россию.

Кака в ЦСКА

Приезд действующего чемпиона мира является настоящей редкостью для Российской премьер-лиги (РПЛ). Но такой сценарий мог воплотиться в жизнь в 2003 году. Юный бразильский полузащитник по прозвищу Кака еще из «Сан-Паулу» начал вызываться в сборную Бразилии, с которой выиграл мундиаль в Японии и Корее. Через год после памятного турнира стало ясно, что атакующему хавбеку пора перебираться в Европу, чтобы продолжать прогрессировать.

Активнее всех Кака интересовался ЦСКА. Москвичи смогли убедить полузащитника переехать в Россию и уже подписали с ним предварительный контракт. Но тут в дело вмешался «Милан» с Карло Анчелотти. Евгений Гинер решил не препятствовать переходу бразильца в Серию А, так как понимал разницу между чемпионатами Италии и России. Спустя годы босс армейцев называл Кака самым обидным сорвавшимся переходом в его жизни.

Криштиану Роналду в «Динамо»

Многократный обладатель «Золотого мяча» из РПЛ. Звучит интересно, не правда ли? Но мы так и не узнаем, смог бы Криштиану Роналду завоевать столько трофеев, оказавшись в России. Вы же помните времена, когда московское «Динамо» плотно сотрудничало с португальцами? В ту знаменитую звездную закупку мог попасть и Криштиану.

«Динамо» вело переговоры с агентом португальца Жорже Мендешом в 2004 году. Отыгравший в «Манчестер Юнайтед» всего год португалец с ходу не смог привыкнуть к жизни в Англии и раздумывал над сменой обстановки. Тут и возник вариант с московским клубом. Бывший владелец «бело-голубых» Алексей Федорычев подтверждал факт переговоров с представителем Роналду.

Кстати, мощное в финансовом плане «Динамо» в те времена рассматривало и другие варианты для усиления. Так, в клубе планировали пригласить в Москву Анхеля Ди Марию и Нани, но оба футболиста не рискнули переезжать в Россию.

Неймар в «Анжи»

Переход Неймара мог себе позволить только один клуб в истории российского футбола. Конечно, речь идет об «Анжи» времен расцвета бизнеса Сулеймана Керимова. Клубу из Махачкалы тогда удалось усилиться звездными Роберто Карлосом и Самюэлем Это’о. Титулованный защитник пытался переманить в Россию и юную звезду бразильского футбола.

«Я разговаривал с Неймаром на эту тему и предлагал ему перейти в “Анжи”. Мы обговорили условия, которые ему был готов предложить Керимов. Теперь дело за ним. Нужно дождаться завершения Кубка Америки, после которого Неймар сделает выбор. Но мы уже говорили и с президентом “Сантоса”, направив клубу предложение о трансфере», — признавался Роберто Карлос.

Неймар, конечно, не рискнул перебираться в Россию и выбрал «Барселону». При этом еще до предложения от «Анжи» им интересовался «Локомотив», о чем рассказывал Николай Наумов. Руководство «железнодорожников» тогда отпугнула цена в размере десяти миллионов евро, которую просили за столь юного нападающего.

Луис Суарес в «Зенит»

В «Барселоне» Неймар стал частью невероятного атакующего трио вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Недавно уругваец покинул чемпионат Испании и теперь находится в поиске нового клуба. Сейчас команды из России вряд ли смогут потянуть его зарплату, но раньше такие варианты точно были возможны. Летом 2010 года голландские СМИ писали, что «Зенит» готов выкупить Суареса у «Аякса» и предложить ему зарплату в размере трех миллионов евро в год. Форвард отказался, а уже через полгода дебютировал в составе «Ливерпуля».

Новую попытку привезти его в чемпионат России «Зенит» предпринял два года назад. В тот момент Суарес уже покинул «Барселону» в статусе свободного агента и искал новую команду. Испанская пресса писала, что «сине-бело-голубые» готовы сделать его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ. Но Луис предпочел остаться в Испании, перейдя в «Атлетико».

Мохамед Салах и Садио Мане в «Спартак»

Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов пару лет назад рассказывал, что в офисе московского клуба есть «стена плача». На ней сотрудники отдела скаутинга записывают имена игроков, которые могли бы перейти в стан «красно-белых», но чьи трансферы так и не был осуществлены. Причем переходы этих игроков не состоялись из-за недоработки представителей «Спартака».

По словам Аверьянова, «красно-белые» имели все шансы подписать Салаха, когда египтянин еще выступал за «Базель». На доске красовалась и фамилия Мане, который в итоге составил с Салахом невероятную связку в «Ливерпуле». «Спартак» сделал официальное предложение по сенегальцу, когда он выступал за «Ред Булл» из Зальцбурга. Но сам нападающий уже к тому моменту четко решил, что продолжит карьеру в Англии, отказав «Спартаку».

Марсело в ЦСКА

На днях Марсело дал трогательную пресс-конференцию, которая была посвящена его уходу из «Реала». Бразилец отыграл в Мадриде 15 лет и завоевал 25 трофеев. За полгода до его переезда в Испанию ЦСКА вел переговоры с «Флуминенсе» о переходе Марсело. Гинер признавался, что в тот момент просто «не дожал» эту сделку, о чем потом неоднократно жалел.

Второй раз Марсело мог оказаться в ЦСКА в 2007 году. Защитник тогда только осваивался в «Реале» и не имел постоянной игровой практики. «Сливочные» хотели отдать его в аренду в один из европейских клубов, чтобы он набрался игровой практики. Москвичи как раз были основным вариантом. Но сам Марсело заявил, что намерен остаться в Испании и бороться за место в стартовом составе «Реала», куда ему в итоге и удалось пробиться.

Леонардо Бонуччи в «Зенит»

Вот уже несколько десятилетий итальянские центральные защитники считаются знаком качества в футболе. Вероятно, на это ориентировались в «Зените», когда в 2011 году вели переговоры с «Ювентусом» о переходе Бонуччи. Клуб из Санкт-Петербурга тогда возглавлял Лучано Спаллетти, который и должен был убедить земляка перебраться в чемпионат России.

Много лет спустя Бонуччи рассказал, что «Зенит» и «Ювентус» смогли договориться и согласовать все детали трансфера. Проблема оказалась в самом защитнике, который наотрез отказался отправляться в РПЛ, оставшись в более сильном чемпионате Италии.

Франк Рибери в «Локомотив»

Многократный чемпион Германии покинул «Баварию» в 2019 году после 12 лет в мюнхенском клубе. Конечно, Рибери было уже 36 лет, но он все еще оставался в форме. Поэтому «Локомотив» и захотел усилить состав именитым французом. «Железнодорожники» предлагали Франку двухлетний контракт с окладом в размере четырех миллионов евро в год. Но француз ответил отрицательно.

Агент Рибери объяснял, что Франк отказал «Локомотиву» из-за семьи. Сама игра в России ничуть не смущала полузащитника, но супруга футболиста отказалась переезжать в Москву после стольких лет, проведенных в Европе. Игроку ничего не оставалось, кроме как послушаться жену и принять предложение «Фиорентины».

Роберт Левандовский в «Сибирь»

Самое удивительное, что один из лучших форвардов мира последних лет в 2007 году не был интересен ни одной команде РПЛ. Левандовский тогда выступал за скромную команду «Знич» из второго польского дивизиона. Но надо отметить, что уже там форвард демонстрировал свои способности на высшем уровне, наколотив 21 гол за 32 матча.