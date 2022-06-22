Арнор Сигурдссон хочет вернуться в шведский «Норчёпинг», приостановив контракт с ЦСКА

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По информации источника, 23-летний исландский футболист хочет вернуться в шведский «Норчёпинг», за который он играл до того, как стал футболистом московского клуба в 2018 году.

Напомним, вчера, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление о том, что продлевает иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ разрешение приостанавливать контракты с клубами до лета 2023 года.