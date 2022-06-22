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17:43 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Четыре бразильских клуба заинтересованы в аренде нападающего «Зенита» Юри Алберто

Нападающий «Зенита» Юри Алберто может покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ) и вернуться в Бразилию. В аренде форварда заинтересованы «Коринтианс», «Фламенго», «Интернасьонал» и «Атлетико Минейро».

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Источник: Reuters
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По данным бразильского портала Lance, «Коринтианс» обратили внимание на 21-летнего нападающего после вчерашнего заявления Международной федерации футбола (ФИФА). Организация разрешила иностранным футболистам и тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами и переходить в другие чемпионаты. Разрешение будет действовать до 30 июня 2023 г.

Официально переговоры сторон еще не начались, но клуб общается с окружением Алберто. Журналист Вагнер Мартинс добавляет: агент игрока, Андре Кюри, положительно смотрит на уход Юри из «Зенита» из-за отстранения российских клубов от еврокубков на предстоящий сезон. Клуб из Петербурга должен был сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, но после начала событий на территории Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил санкции на российский футбол.

По информации источника, наибольший интерес к Алберто проявляет «Интернасьонал» — клуб, из которого бразилец перешел в «Зенит» этой зимой за 20 млн евро (данные transfermarkt.com). «Фламенго» и «Атлетико Минейро» также попытаются договориться об аренде нападающего.

В минувшем сезоне Алберто забил четыре мяча и отдал две голевые передачи за 11 игр в РПЛ. Еще двумя голами и двумя передачами Юри отметился в Кубке России. Трансферная стоимость бразильца составляет 16 млн евро.

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