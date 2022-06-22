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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Бакаев: точно не буду радоваться, если забью «Спартаку» или «Арсеналу»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об отношении к «Спартаку», за который выступал ранее.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Ничего не будет, если я забью “Спартаку”. Радоваться не буду точно. Потому что это неправильно будет. Если “Арсеналу” забью, тоже не буду радоваться. Даже если проведу один день в какой-то команде, не буду радоваться голам в её ворота. В любом случае это уважение к клубу. Если буду радоваться, ни одному человеку это не понравится. Будут говорить, что это некрасиво и неправильно», — сказал Бакаев в эфире клубного YouTube-канала.

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В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.

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