Бакаев: точно не буду радоваться, если забью «Спартаку» или «Арсеналу»

«Ничего не будет, если я забью “Спартаку”. Радоваться не буду точно. Потому что это неправильно будет. Если “Арсеналу” забью, тоже не буду радоваться. Даже если проведу один день в какой-то команде, не буду радоваться голам в её ворота. В любом случае это уважение к клубу. Если буду радоваться, ни одному человеку это не понравится. Будут говорить, что это некрасиво и неправильно», — сказал Бакаев в эфире клубного YouTube-канала.