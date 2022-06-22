«Идиоты. Дебилы, ей-богу». В «Зените» жёстко ответили на глум от «Спартака»
В Москве выпустили классный ролик с отсылками ко всем клубам РПЛ. А в Петербурге намёк на фарм-клубы не оценили.
В Москве выпустили классный ролик с отсылками ко всем клубам РПЛ. А в Петербурге намёк на фарм-клубы не оценили.
Пресс-службы «Спартака» и «Зенита» продолжают развлекать болельщиков, нанося друг другу ощутимые удары на интернет-ринге. Сегодня красно-белые выпустили ролик, в котором поглумились над сине-бело-голубыми, а те, в свою очередь, мощно ответили. Кто победил в сегодняшней дуэли — непонятно, но получилось ярко, а главное, нет сомнений, что впереди ещё много раундов.
«Спартак» выложил в своём телеграм-канале ролик на тему календаря РПЛ сезона-2022/2023. Видео с фрагментами из «Ералаша» содержало отсылки к остальным клубам РПЛ. В частности, такие:
Тут очевидный намёк на взаимоотношения «Зенита» с клубами из Сочи и Оренбурга. Зарема Салихова публично называла их фармами петербуржцев;
В ролике «Спартака» вообще есть крутые отсылки ко всем клубам лиги. Пошутили даже над тем, что «Торпедо» долго не могло выйти в РПЛ, а «Химки» сильно дорожат единственным трофеем в истории — вот видео:
В «Зените» увидели ролик красно-белых и быстро среагировали. Сине-бело-голубые ответили «Спартаку» жёстко и вместе с тем смешно. Пресс-служба петербургского клуба тоже загрузила в клубный телеграм-канал видео с героем «Ералаша».
По сюжету мальчик-болельщик возмущённо комментирует действия футболистов «Спартака» в матче с «Зенитом».
«Эй, куда все ломанулись? Защитник кто, я, что ли?» — обращается он к игрокам «Спартака», побежавшим к воротам соперника.
Самуэль Жиго подхватывает мяч и устремляется на чужую половину поля. «Ну давай, гуманоид, куда ты бежишь!» — кричит мальчик.
Игрок «Спартака» наносит неточный удар по воротам. «Эх, кривой», — реагирует болельщик. Потом ещё: «Моя бабушка быстрее бегает, криволапый!».
Следует неточный удар спартаковца по воротам. Мальчик обращается к телевизору: «Пустые ворота, мазила! Тебя кто бить научил?».
Игрок «Спартака» падает на ровном месте вдали от штрафной «Зенита». Болельщик: «Куда судья смотрит? Это пенальти чистейший».
«Ну почему всё так нехорошо?» — задаётся вопросом герой видео, когда Андрей Мостовой забивает очередной гол в матче, завершившемся победой «Зенита» со счётом 7:1.
Заканчивается ролик чемпионов России фразой «Идиоты. Дебилы, ей-богу». В этот момент на экране появляются результаты матчей «Спартака» в последних сезонах с «Зенитом» (те самые 1:7), «Сочи» (0:3) и «Оренбургом» (1:2).
«Спартак» тоже придумал ответ на зенитовский ролик. На этот раз с отсылкой к Суперкубку России. Это видео на тему выбора хозяина матча. По сюжету один мальчик (с эмблемой «Зенита») ест мандарин, который символизирует собой игру за Суперкубок. Запихивает в рот дольку за долькой. Стоящий рядом второй мальчик (с эмблемой «Спартака») обращается к нему: «А если бы у меня был мандарин, я бы обязательно поделился». И получает ответ на это: «Да, жаль, что у тебя нет мандарина».
Вот такая классика на новый лад.
Анатолий Романов