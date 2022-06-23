Бывший футболист «Зенита» Хави Гарсия завершил карьеру. Испанец выиграл 4 титула в России

«Одно из самых больших удовольствий, которое мне доставило время, проведенное в мире профессионального футбола, — это количество друзей и хороших людей, которых я встретил за все эти годы и которые остались со мной на всю жизнь. Также хочу вспомнить все клубы, которые мне выпала честь представлять: “Реал Мадрид”, “Осасуна”, “Бенфика”, “Манчестер Сити”, “Зенит”, “Бетис” и “Боавишта”, а также сборную Испании, за цвета которой мне довелось выступать. Спасибо всем за то, что воплотили в жизнь мечту ребенка из Мурсии», — написал 35-летний футболист.