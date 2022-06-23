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13:18 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Языджи

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Турецкий полузащитник Юсуф Языджи покинул московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА не смог договориться с французским «Лиллем» о трансфере турецкого полузащитника.

Языджи 25 лет, он перешел в ЦСКА на правах аренды в зимнее трансферное окно, полузащитник принял участие в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забив восемь голов и отдав две результативные передачи. Турок стал лучшим бомбардиром команды в прошлом розыгрыше чемпионата России.

Турецкий полузащитник является воспитанником «Трабзонспора» из Турции, за который выступал с 2015 по 2019 год, после чего перешел в «Лилль». В 89 проведенных матчах за французский клуб он забил 16 голов и отдал десять результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Турции он провел 39 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

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