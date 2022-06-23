Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА объявил, что Иван Обляков будет выступать под 10-м номером

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков будет выступать под 10-м номером в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба ЦСКА.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ваня, передаю тебе свою “десяточку”! Желаю побольше голов, красивых голевых передач и ярких побед! Я в тебя верю», — сказал предыдущий обладатель 10-го номера Алан Дзагоев.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Всего в минувшем сезоне Иван Обляков провёл за ЦСКА 32 матча во всех турнирах. Он забил один гол и сделал шесть результативных передач.

Напомним, 20 мая ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c 31-летним футболистом. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев стал игроком ЦСКА в 2007 году, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.

 «Бетербиев — монстр». Как чеченский боец потряс мир
«Мужикам в юбках» запретили соревноваться. Разум побеждает?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь