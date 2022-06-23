ЦСКА объявил, что Иван Обляков будет выступать под 10-м номером

«Ваня, передаю тебе свою “десяточку”! Желаю побольше голов, красивых голевых передач и ярких побед! Я в тебя верю», — сказал предыдущий обладатель 10-го номера Алан Дзагоев.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Всего в минувшем сезоне Иван Обляков провёл за ЦСКА 32 матча во всех турнирах. Он забил один гол и сделал шесть результативных передач.