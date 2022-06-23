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16:43 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» объявил о подписании Зиньковского. Контракт — до 2027-го

Полузащитник Антон Зиньковский перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак».

Спартак
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Источник: Sports.Ru

Игрок подписал контракт с московским клубом до 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарским клубом хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе.

Полузащитник будет играть за московскую команду под 17-м номером.

В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

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