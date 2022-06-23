РПЛ ждет нового титульного спонсора, решение о Кубке лиги зависит от финансирования: итоги исполкома РФС

Источник: РПЛ

Нового титульного спонсора объявят в день матча за Суперкубок

Сезон РПЛ 2022/23 откроется 9 июля в Санкт-Петербурге матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». По словам Ашота Хачатурянца, в этот день будет объявлена компания, которая станет титульным спонсором лиги. «Мы сейчас работаем над подписанием», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

С февраля 2020 г. права на нейминг РПЛ принадлежали «Тинькофф банку». Стоимость спонсорского соглашения составляла 300 млн руб. в год. По данным портала «РБ Спорт», лига подпишет четырехлетний контракт с национальной системой платежных карт «Мир». Сумма составит чуть менее 800 млн руб. в год. Скорее всего, высший дивизион чемпионата России получит название «Мир» Российская Премьер-лига". В предыдущие годы титульными спонсорами чемпионата России выступали компании Stimorol (1995−1997), Pepsi (1997−2000), Росгосстрах (2006−2011, 2015−2018) и СОГАЗ (2011 — 2015).

Решение о Кубке лиги зависит от финансирования

РФС планирует вернуть в футбольный календарь проведение Кубка Премьер-лиги, единственный розыгрыш которого прошел в 2003 г. Целью возвращения турнира стало заполнение пауз на еврокубки и матчи сборных в связи с отстранением российских команд от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Хачатурянц пообещал определиться с решением о проведении Кубка РПЛ в ближайшую неделю.

Если будет финансирование, будет Кубок РПЛ. Не будет финансирования — не будет Кубка. Думаю, до конца июня примем решение. Ашот Хачатурянц

24 мая исполком РФС установил для рабочей группы срок доработки, просчета финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля. Впоследствии сообщалось, что возможность появления у Кубка РПЛ нового вещателя вызвала недовольство у канала «Матч ТВ», транслирующего матчи Премьер-лиги. С лета 2022 г. «Матч ТВ» будет показывать РПЛ по крупнейшему спортивному контракту в истории российского спорта: по 6,6 млрд рублей в первые два года действия соглашения и по 7,7 млрд рублей — в следующие два. По информации «РБК Спорт», бродкастер пригрозил лиге пересмотром соглашения в случае появления нового турнира.

У судей появился новый руководитель

По предложению Ашота Хачатурянца исполком РФС утвердил руководителя департамента судейства Павла Каманцева в должности главы судейского комитета. До последнего момента сам Хачатурянц совмещал посты президента РПЛ и главы судейского комитета. Он был назначен руководителем судейского комитета в ноябре 2019 г. В октябре 2021-го функционер возглавил РПЛ и теперь сосредоточится только на этой должности.

Ашот Хачатурянц | Источник: РИА "Новости"

Каманцев пришел в РФС по приглашению Хачатурянца в 2019 г. и стал одним из авторов судейской реформы. «При его участии РФС разработал новые регламенты и этические стандарты для рефери, увеличил фонд оплаты труда арбитров и сформировал прозрачную систему рейтингов и премирования», — сказано на сайте РФС. В марте Каманцев стал исполняющим обязанности главы департамента судейства после ухода с поста португальца Витора Перейры.

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