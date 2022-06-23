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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:21 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Новый трансферный тренд: в РПЛ все больше игроков из низших лиг

В это трансферное окно клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) подписали уже более десяти игроков из первого и второго дивизионов — ФНЛ-1 и ФНЛ-2. В то же время новых игроков из дальнего зарубежья в РПЛ пока только три — бразилец Лукас Фассон и черногорец Марко Раконьяц, перешедшие в «Локомотив», а также серб Милан Гайич из ЦСКА. Еще в пяти случаях клубы элитного дивизиона активировали опцию выкупа в контрактах иностранцев, которых брали в аренду за последний год.

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Внимания к игрокам и тренерам из низших лиг становится все больше. Это легко объяснить последними санкциями против российского футбола. Клубы отстранены от участия в еврокубках, а легионеры вправе в любой момент в одностороннем порядке приостанавливать свои трудовые соглашения до конца сезона 2022/23. Героям прошлого сезона ФНЛ-1 и ФНЛ-2 нашлось место даже в российских топ-клубах. Пять главных трансферов лета из низших лиг в РПЛ — в обзоре «Ведомости. Спорта». Трансферные суммы приведены по данным специализированного портала Transfermarkt.

Артем Мещанинов, защитник, 26 лет

Переход: из «Балтики» в «Сочи» за 500 000 евро.

Источник: ФК «Балтика»

Уроженец Колпино с 2011 по 2013 гг. был в системе «Зенита», но не смог закрепиться в клубной академии. Пиком его карьеры в России стали выступления за молодежную команду «Тосно» — в сезоне 2017/18 клуб из Ленинградской области играл в ФНЛ (в 2018 г., после победы в Кубке России «Тосно» был расформирован). Когда Мещанинов задумывался об уходе из футбола, знакомый, не связанный с игрой профессионально, добился для него права пройти просмотр в чешском клубе «Баник» из Остравы. Питерский футболист остался единственным из 30 кандидатов. Перетерпев выступления в молодежной команде, вылет во вторую чешскую лигу, аренду в «Зноймо», Мещанинов с «Баником» поднялся обратно в высший дивизион Чехии.

В сборную России 1996 года рождения, выигравшую золото чемпионата Европы 2013 г. и серебро Евро-2015, Мещанинов не попадал. А сам себя называл бесталанным игроком. Остаться на плаву ему удалось благодаря характеру. В родном Колпино Мещанинов рос без отца, а уже в «Банике» выдержал прессинг бывшего главного тренера «Зенита» Властимила Петржелы, который критиковал его в прессе и не здоровался. «Сейчас понимаю, зачем все это было: он знал, что я могу разозлиться и работать еще сильнее. Выгонял с тренировки, чтобы я сильнее хотел на нее вернуться», — признавался Мещанинов.

В «Сочи» футболист мог попасть еще в 2019 г., но южный клуб тогда сделал ставку на бывших игроков «Зенита» (тем летом их пришло сразу восемь). В итоге Мещанинов перешел в «Балтику», за два сезона стал капитаном клуба и дорос до приглашения в «Сочи». По позиции в центре обороны ему, возможно, предстоит заменить легионера — бразильца Родригао, интерес к которому приписывают «Зениту».

«Сочи» удачно зашел на рынок ФНЛ еще в зимнее трансферное окно. В южный клуб из той же «Балтики» перешел фланговый защитник Денис Макарчук, который с ходу стал основным игроком и помог «Сочи» добиться высшего достижения в РПЛ — выиграть серебро. Летом на пост главного тренера «Сочи» был назначен Вадим Гаранин, дошедший до полуфинала Кубка России с еще одной командой ФНЛ-1 — красноярским «Енисеем».

Михаил Опарин, вратарь, 29 лет

Переход: из «Енисея» в «Ахмат» за 200 000 евро.

Источник: vk.com/fcenisey

В составе «Ахмата» до этого лета было лишь три игрока с титулами: Мирослав Богосавац выигрывал Кубок Сербии с «Партизаном», а Бернард Бериша и Артем Тимофеев становились чемпионами с албанским «Скендербеу» и московским «Спартаком». Четвертым игроком с опытом больших побед станет Опарин, выигравший в 2018 г. Кубок России с «Тосно». При этом на данный момент у уроженца Омска минимальный опыт игры в РПЛ: по два матча за «Енисей» и «Тосно» в 2017—2018 гг. Оба клуба провели в элитном дивизионе всего по сезону.

В остальном карьера Опарина была прочно связана с ФНЛ. Во второй по силам российской лиге он выступал за «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Вратарю пошло на пользу назначение в «Енисей» Вадима Гаранина. Специалисты отметили, что Опарин в 29 лет оказался способен прогрессировать в целом, а в особенности прокачал игру в пас — важнейшее из современных требований к вратарям. Кроме того, в прошлом сезоне Опарин провел «на ноль» 11 из 36 матчей во всех турнирах. Примером для подражания новичок «Ахмата» считает Юрия Дюпина, который заиграл в РПЛ в 30 лет, а в 34 года получил вызов в сборную России.

«Мечтаю о сборной совершенно серьезно. Тот же Дюпин вдохновил огромное число вратарей. Можно и не думать об этом, но с мечтой о сборной и живется более позитивно, что ли. Не сбудется — ну что же, не каждому дано, а если сбудется, это же фантастика. Все лучше, чем говорить себе: ну вот, мне скоро 28, ногами хреново играю, буду горевать», — признавался Опарин прошлой весной.

Мингиян Бевеев, защитник, 26 лет

Переход: из «Енисея» в «Урал» за 180 000 евро.

Источник: vk.com/fcenisey

Бевеев еще в декабре 2017 г. перешел в «Урал» из новотроицкой «Носты», выступавшей тогда во втором дивизионе, вместе с полузащитником Андреем Егорычевым. Если Егорычев до сих пор в «Урале», то Бевеев никак не мог пробиться в основу и на время покинул Екатеринбург. С 2020 по 2022 гг. калмыцкий защитник выступал в КАМАЗе и «Енисее», где добился такого прогресса, что «Урал» согласился потратиться на его возвращение.

Новичок «Урала» должен заменить на правом фланге обороны украинского защитника Дениса Кулакова, который играл в Екатеринбурге семь лет, был капитаном команды, но уехал весной из России, как и многие другие его соотечественники. Весенний провал в результатах — «Урал» до последнего тура боролся за выживание — главный тренер команды Игорь Шалимов связывал именно с проблемой на позиции, которую должен закрыть Бевеев.

В целом екатеринбургский клуб в последние годы стал одним из главных покупателей на рынке ФНЛ-1. Из второго по силам российского дивизиона в «Урал» перешли нападающие Артем Максименко («Велес»), «Александр Юшин (»Нефтехимик«) и Рамазан Гаджимурадов (»СКА-Хабаровск«). Защитник Лео Гогличидзе, трансфер которого официально оформлен из “Краснодара”, до прошлого сезона также играл только в ФНЛ: за “Краснодар”-2, “Нижний Новгород” и “Чайку”. Нынешним летом “Урал” оформил аренду полузащитника Фаниля Сунгатуллина, который в прошлом сезоне ФНЛ-1 был капитаном “Спартака-2” (теперь в головном офисе москвичей приняли решение закрыть фарм-клуб).

Эммерсон, защитник, 26 лет

Переход: из «Енисея» в «Урал» в статусе свободного агента.

Источник: ФК «Урал»

Полное имя еще одного новичка «Урала» — Владис-Эммерсон Мишелевич Иллой-Айет. Отец футболиста — хирург, перебравшийся в Советский Союз из Республики Конго в конце 1980-х гг. Сам игрок родился в Одессе и долго строил карьеру в украинском футболе, однако после выступлений за четыре местных клуба и сборную U-17 перебрался за границу. Причиной стали обвинения президента донецкого «Олимпика» в сдаче игры «Черноморцу». Правда, впоследствии Федерация футбола Украины (ФФУ) оправдала игрока.

Эммерсон провел два матча за сборную родной Республики Конго, в 2019-м поиграл в Гонконге, а в 2020-м открыл для себя Россию — выступал за «Армавир» и застал расформирование клуба. Прошлый сезон афроукраинец провел за «СКА-Хабаровск». Внимание на себя он обратил в первом из двух стыковых матчей за право выхода в РПЛ против «Химок» — забил победный гол головой с углового. После этого «Урал» подписал Эммерсона, даже несмотря на крупное поражение «СКА-Хабаровска» в ответном матче.

Данил Карпов, нападающий, 23 года

Переход: из «Тюмени» в «Краснодар» за 170 000 евро.

Источник: ФК «Краснодар»

«Краснодар» еще в прошлом сезоне показал хороший пример адаптации игроков из ФНЛ-1. После отъезда всех девяти легионеров команда задействовала игроков из «Краснодара-2» и в обновленном составе заняла достойное четвертое место. Теперь же клуб пошел еще дальше и нашел усиление в ФНЛ-2. «Краснодар» искал забивного нападающего и мог себе позволить приобрести лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ Гамида Агаларова, но вместо торгов с «Уфой» быстро договорился с «Тюменью» о трансфере Данила Карпова.

Новый нападающий «Краснодара» получал футбольное образование в «Тюмени». Сезон 2016/17 он провел в академии «Зенита», но сразу вернулся в родной клуб и выступал за него на профессиональном уровне с 2017 г. За это время Карпов стал капитаном команды и ее лучшим бомбардиром. За 30 матчей прошлого сезона Карпов забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач. В начале 2021 г. Карпов проходил сбор с «Рубином», но, по собственному признанию, незадолго до этого перенес коронавирус и прибыл в расположение команды не в лучшей форме.

Основным нападающим «Краснодара» в новом сезоне должен стать Джон Кордоба, который был приобретен прошлым летом у берлинской «Герты» за 20 млн евро. Если колумбиец не захочет оставаться в «Краснодаре», за позицию девятого номера развернется равная конкуренция между Карповым, воспитанником «Краснодара» Ираклием Манеловым и нигерийцем Олакунле Олусегуном.

Другие трансферы из низших лиг в РПЛ

Еще три футболиста «СКА-Хабаровска» перешли в клубы, поднявшиеся в РПЛ из ФНЛ-1 по итогам прошлого сезона: «Торпедо» забрало с Дальнего Востока нападающего Давида Караева, а «Факел» заполучил форварда Георгия Гонгадзе и полузащитника Ираклия Квеквескири. Кроме того, в мае владелец «Велеса» Евгений Шиленков заявил, что ЦСКА контактировал с клубом по поводу возможного трансфера 27-летнего полузащитника Мамаду Майга. Футболист малийского происхождения в декабре 2021 г. получил российский паспорт.

Ожидается, что к Вадиму Гаранину в «Сочи» перейдут три игрока, знакомых новому главному тренеру южан по совместной работе в «Твери»: полузащитники Кирилл Ушатов и Тимофей Шипунов, а также нападающий Даниил Мартовой.

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