ВЭБ готов выйти из капитала футбольного клуба ЦСКА при получении рыночного предложения

«ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении.
В госкорпорации отметили, что заинтересованы в продолжении эффективной работы клуба, в том числе в связи с наложенным на ЦСКА ограничениями. «Отношения ВЭБа и ПФК ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнерства. Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, а также поиск ВЭБом стратегического инвестора», — добавили в пресс-службе.
Раннее в российских СМИ появилась информация, что ВЭБ планирует в ближайшее время выйти из состава акционеров ПФК ЦСКА в связи с блокирующими санкциями. В конце февраля ВЭБ и 25 его дочерних предприятий в РФ и третьих странах, в том числе ПФК ЦСКА, попали под санкции США.