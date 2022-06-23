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20:40 (мск), источник: ТАСС

ВЭБ готов выйти из капитала футбольного клуба ЦСКА при получении рыночного предложения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госкорпорация «ВЭБ. РФ» готова выйти из капитала Профессионального футбольного клуба ЦСКА (ПФК ЦСКА) при получении рыночного предложения от «качественного» инвестора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВЭБ. РФ.

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Источник: Агентство «Москва»

«ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что заинтересованы в продолжении эффективной работы клуба, в том числе в связи с наложенным на ЦСКА ограничениями. «Отношения ВЭБа и ПФК ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнерства. Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, а также поиск ВЭБом стратегического инвестора», — добавили в пресс-службе.

Раннее в российских СМИ появилась информация, что ВЭБ планирует в ближайшее время выйти из состава акционеров ПФК ЦСКА в связи с блокирующими санкциями. В конце февраля ВЭБ и 25 его дочерних предприятий в РФ и третьих странах, в том числе ПФК ЦСКА, попали под санкции США.

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