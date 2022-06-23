Футболисты «Ростова» обыграли «Факел» в товарищеском предсезонном матче

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Алексей Миронов (13-я минута) и Роман Тугарев (29).

«Ростов» в прошедшем чемпионате России занял девятое место. В первом туре нового сезона команда Валерия Карпина сыграет на выезде с московским «Динамо». «Факел», вернувшийся в высший дивизион впервые с 2001 года, встретится в гостях с «Краснодаром».