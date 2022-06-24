Орлов: Бакаеву надо прибавлять во всём, потому что в «Зените» — это не в «Спартаке»

«Всё-таки к 26 годам Бакаев мог бы большего добиться… Посмотрим, пока ему ещё надо себя утвердить, попасть в основной состав — совсем не просто будет ему это сделать. Но сегодня я слышал интервью Семака, он сказал, что Бакаев поможет. Значит, он уже знает, куда, в какую схему его вписывать и кем он может быть.



Бакаеву надо прибавлять во всём, потому что в “Зените” — это не в “Спартаке”. Здесь играют в пас, поставленная игра, мысль и всё прочее. Если он неглупый парень, то он резко прибавит и заявит о себе. Ему главное — повысить своё индивидуальное мастерство, уровень и прибавить в командной игре, потому что без командной игры в “Зените” никак. “Зенит” — система, в “Спартаке” анархия — мать порядка. Поэтому здесь для Бакаева хорошая школа, но ему надо приложить максимум усилий, чтобы заявить о себе», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».