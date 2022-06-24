Зиньковский выбрал в «Спартаке» игровой номер
Новобранец московского «Спартака» Антон Зиньковский официально выбрал игровой номер.
Новобранец московского «Спартака» Антон Зиньковский официально выбрал игровой номер.
Полузащитник сборной России будет выступать за клуб под 17 номером. Ровно такие же цифры на спине у него были в самарских «Крыльях».
Отмечается, что контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.
Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач. Самарский клуб в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.