Карраскаль: счастлив в России. Не понимаю, зачем куда-то уезжать и прятаться
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказал своё мнение по поводу решения ФИФА по легионерам российских клубов.
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказал своё мнение по поводу решения ФИФА по легионерам российских клубов.
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказал своё мнение по поводу решения ФИФА по легионерам российских клубов. Футболист рассказал о действиях руководства армейцев, которое продолжает заботиться о безопасности зарубежных игроков.
«Не буду прибегать к этой возможности. У меня длительный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, всем доволен и счастлив. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Ничего менять не собираюсь, не планирую куда-то уходить. Родители всегда переживают за своих детей, но я с 15 лет живу вне дома и привык нести ответственность за свои решения. Если я сделал свой выбор, подписав контракт с ЦСКА, то зачем что-то менять? Поначалу родители, конечно, волновались, но сейчас эта тема уже ушла.
Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если вдруг случится что-то из ряда вон выходящее, клуб не оставит нас и даже поможет с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив заботой и теплом, так что беспокоиться не о чем. В Москве спокойная и стабильная жизнь, никаких проблем нет. Я люблю футбол, здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Не понимаю, зачем куда-то уезжать или прятаться. Я здесь предельно счастлив», — цитирует Карраскаля «Матч ТВ».
23-летний Карраскаль был арендован российским клубом до конца сезона в зимнее трансферное окно. После этого команда приняла решение выкупить его контракт. За ЦСКА он сыграл 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.