Полузащитник сборной России выбыл до весны

«По результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у Рифата Жемалетдинова было подтверждено серьезное повреждение ахиллова сухожилия. В ближайшее время нашему полузащитнику предстоит операция, ориентировочный срок восстановления составит от семи до девяти месяцев», — говорится в сообщении.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Жемалетдинов провел за «Локомотив» 24 матча, забив девять мячей и отдав семь результативных передач, он вошел в список 33 лучших игроков сезона по версии Российского футбольного союза. За сборную России хавбек провел 9 матчей, став автором одного гола.