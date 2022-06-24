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12:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник сборной России выбыл до весны

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов выбыл на срок от семи до девяти месяцев из-за травмы ахиллова сухожилия, сообщается в Telegram-канале московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Игрок получил повреждение во время предсезонного тренировочного сбора.

«По результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у Рифата Жемалетдинова было подтверждено серьезное повреждение ахиллова сухожилия. В ближайшее время нашему полузащитнику предстоит операция, ориентировочный срок восстановления составит от семи до девяти месяцев», — говорится в сообщении.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Жемалетдинов провел за «Локомотив» 24 матча, забив девять мячей и отдав семь результативных передач, он вошел в список 33 лучших игроков сезона по версии Российского футбольного союза. За сборную России хавбек провел 9 матчей, став автором одного гола.

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