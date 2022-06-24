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14:08 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС и РПЛ опубликовали заявление по решению ФИФА об иностранных футболистах

Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовали совместное заявление по поводу решения ФИФА в отношении иностранных футболистов и тренеров российских клубов и команд.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов российских клубов приостанавливать свои контракты с командами до лета 2023 года.

«21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение, позволяющее иностранным игрокам и тренерам приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на срок до 30 июня 2023 года. Российский футбольный союз, Российская Премьер-Лига и профессиональные клубы России осуждают это решение и категорически с ним не согласны. ФИФА не раз декларировала, что спорт должен оставаться вне политики, однако позиция организации явно этому противоречит.

Считаем, что решение о приостановке контрактов противоречит уставу ФИФА, носит дискриминационный характер и принято против одного из членов футбольной семьи в отсутствие его вины. Никаких предварительных консультаций и обсуждений со стороны представителей ФИФА с нами не велось. Решение полностью разрушает принципы контрактной стабильности и целостности соревнований. Открыто заявлено, что футболисты и тренеры теперь вправе не уважать контрактные обязательства.

Кроме того, полностью проигнорированы вопросы экономических последствий для российских футбольных клубов. Как обеспечить долгосрочное планирование и финансовую стабильность в ситуации, когда любой, даже самый ценный игрок может покинуть команду без какой-либо компенсации? Контракт впредь не может в полной мере являться защитой как для клуба, так и для спортсмена. Подобный прецедент — плохой знак для всей футбольной отрасли.

С надеждой на сохранение принципов, заложенных в фундаменте мирового спорта, мы хотим обратиться ко всем членам международного футбольного сообщества. Мы просим не злоупотреблять предоставленными ФИФА правами, так как их решение противоречит основополагающим принципам футбольной семьи. В будущем подобная ситуация может коснуться любой федерации. Футбол должен не разъединять, а объединять людей в каждом уголке земного шара. Принятое решение нанесёт непоправимый ущерб футбольной индустрии в России. Мы оставляем за собой право на обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов», — сказано в заявлении.

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