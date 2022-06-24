Фанаты ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

«Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID. Как бы ни развернулись события, сколько бы трудностей ни возникло с организацией альтернатив деятельности нашего движения — оно продолжит жить и активно существовать. Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам!» — говорится в заявлении фанатского движения.