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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги в связи с введением Fan ID в турнире.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID. Как бы ни развернулись события, сколько бы трудностей ни возникло с организацией альтернатив деятельности нашего движения — оно продолжит жить и активно существовать. Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам!» — говорится в заявлении фанатского движения.

Напомним, ранее такое же решение приняли и в московском «Динамо». Фанаты приняли решение не посещать матчи РПЛ.

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