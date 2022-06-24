Тренер «Динамо» Йоканович: «Мы хотим бороться за чемпионство»

— Способны ли вы привести «Динамо» к чемпионству?
— Я не верю в чудеса, я верю в работу и амбиции, дисциплину. Конечно, мы хотим бороться за чемпионство. Будем делать все для этого. Посмотрим, где закончим чемпионат.
— В каком состоянии Даниил Фомин?
— Видел момент с промахом. Я разговаривал с ним. Он забил 13 пенальти и промазал 1. Это часть футбола. Он сильный, он один из лидеров в команде.
— Кто будет капитаном в вашей команде?
— Еще есть время. Я смогу принять решение касательно капитана.
По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йоканович 17 июня.
В прошедшем сезоне Фомин забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах.