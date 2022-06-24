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16:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Динамо» Йоканович: «Мы хотим бороться за чемпионство»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, способен ли он привести команду к чемпионству в сезона-2022/23. Специалист также оценил физическую форму полузащитника Даниила Фомина.

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Источник: AFP 2022

— Способны ли вы привести «Динамо» к чемпионству?

— Я не верю в чудеса, я верю в работу и амбиции, дисциплину. Конечно, мы хотим бороться за чемпионство. Будем делать все для этого. Посмотрим, где закончим чемпионат.

— В каком состоянии Даниил Фомин?

— Видел момент с промахом. Я разговаривал с ним. Он забил 13 пенальти и промазал 1. Это часть футбола. Он сильный, он один из лидеров в команде.

— Кто будет капитаном в вашей команде?

— Еще есть время. Я смогу принять решение касательно капитана.

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йоканович 17 июня.

В прошедшем сезоне Фомин забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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