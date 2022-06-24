Генеральный директор «Локомотива» Цорн сообщил, что футболист Кухта не вернется в клуб

«Ян Кухта не вернется в расположение “Локомотива”. Решение не связано с политикой и разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) приостанавливать контракты с российскими клубами. Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами. В настоящий момент “Локомотив” ведет переговоры с несколькими чешскими клубами относительно дальнейшей карьеры Кухты», — сказал Цорн.

21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в российских и украинских клубах, приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года. 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Кухте 25 лет, он перешел в «Локомотив» в январе из чешской «Славии». Контракт с футболистом был заключен до лета 2026 года. За московскую команду нападающий провел 11 матчей в различных турнирах, забив в них три гола и сделав две результативные передачи.