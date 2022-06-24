Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:30
Интер Э
Викингур Р
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:56 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА проиграл «Велесу» в первом матче под руководством Федотова

Сегодня, 24 июня, московский ЦСКА встретился в товарищеском матче со столичным «Велесом». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась победой «Велеса» со счётом 2:0.

ЦСКА
ВелесПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Велес» забивал голы на 33-й и 66-й минутах — отметились Ираклий Логуа и Данила Ежков соответственно. ЦСКА не сумел «распечатать» ворота соперника, при этом армейцы вышли на каждый из таймов совершенно разными составами. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

Примечательно, что это был первый матч ЦСКА под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. Экс-наставник «Сочи» был назначен на тренерский мостик армейцев 15 июня. Ранее ЦСКА возглавлял Алексей Березуцкий.

Напомним, ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам минувшего сезона. «Велес», в свою очередь, занял 14-е место в таблице ФНЛ.

 «Бетербиев — монстр». Как чеченский боец потряс мир
«Мужикам в юбках» запретили соревноваться. Разум побеждает?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь