ЦСКА проиграл «Велесу» в первом матче под руководством Федотова

«Велес» забивал голы на 33-й и 66-й минутах — отметились Ираклий Логуа и Данила Ежков соответственно. ЦСКА не сумел «распечатать» ворота соперника, при этом армейцы вышли на каждый из таймов совершенно разными составами. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

Примечательно, что это был первый матч ЦСКА под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. Экс-наставник «Сочи» был назначен на тренерский мостик армейцев 15 июня. Ранее ЦСКА возглавлял Алексей Березуцкий.