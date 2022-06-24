Овечкин: Всю жизнь мечтал сыграть в футбол за «Динамо»
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что всю жизнь мечтал сыграть за футбольный клуб «Динамо».
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что всю жизнь мечтал сыграть за футбольный клуб «Динамо».
Овечкин подписал с футбольным клубом контракт на один матч и примет участие в товарищеском встрече «Динамо» против «Амкала» 25 июня.
«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею всю свою жизнь за московское “Динамо”. У меня была мечта сыграть за родной клуб, выйти в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть в качестве игрока. Моя мечта осуществилась, поэтому увидимся завтра», — сказал Овечкин в видеообращении, размещенном в Telegram-канале «Динамо».
Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо» и болельщиком «бело-голубых».