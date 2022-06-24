Овечкин: Всю жизнь мечтал сыграть в футбол за «Динамо»

«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею всю свою жизнь за московское “Динамо”. У меня была мечта сыграть за родной клуб, выйти в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть в качестве игрока. Моя мечта осуществилась, поэтому увидимся завтра», — сказал Овечкин в видеообращении, размещенном в Telegram-канале «Динамо».