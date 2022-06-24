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24 июня, источник: Спорт РИА Новости

Овечкин: Всю жизнь мечтал сыграть в футбол за «Динамо»

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что всю жизнь мечтал сыграть за футбольный клуб «Динамо».

Динамо
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Источник: Спорт РИА Новости

Овечкин подписал с футбольным клубом контракт на один матч и примет участие в товарищеском встрече «Динамо» против «Амкала» 25 июня.

«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею всю свою жизнь за московское “Динамо”. У меня была мечта сыграть за родной клуб, выйти в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть в качестве игрока. Моя мечта осуществилась, поэтому увидимся завтра», — сказал Овечкин в видеообращении, размещенном в Telegram-канале «Динамо».

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо» и болельщиком «бело-голубых».

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