Гендиректор «Динамо» рассказал о финансовых условиях контракта Александра Овечкина

«Были ли переговоры с Овечкиным сложными? Совсем нет. Он давно мечтал выйти на поле в футболке “Динамо”. Как только у нас появилась возможность это сделать, Александр тут же согласился. В пятницу он приехал в офис клуба и подписал контракт на один матч.



Позицию игрока будет определять наш главный тренер — мы в это никогда не вмешиваемся. Ну и в любом случае тактические задумки будет неправильно сейчас раскрывать. В конце концов, несмотря на статус матча, нас ждёт непростая игра с мотивированным соперником, и мы хотим её выиграть.



Мы очень надеемся, что дебютная игра Александра не будет для него последней. Сможет ли Овечкин сыграть в официальном матче? Давайте не будем загадывать. Контракт подразумевает символические финансовые условия», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».