«Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Матео Кассьерры

В ближайшее время 25-летний колумбийский игрок должен окончательно согласовать личные условия с санкт-петербургским клубом и подписать контракт.

Напомним, Кассьерра стал игроком «Сочи» летом прошлого года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах за сочинский клуб, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. По итогам сезона-2021/2022 Кассьерра занял второе место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Лучшим бомбардиром минувшего розыгрыш турнира стал форвард «Уфы» Гамид Агаларов, забивший 19 голов.