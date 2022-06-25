Стали известны игроки «Коринтианса», которых могут обменять на форварда «Зенита» Алберто

По информации источника, решение об обмене футболистами должно быть принято «Зенитом» и «Коринтиансом» сегодня, 25 июня.

Иван выступает за «Коринтианс» с января 2022 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет € 2,5 млн.

Мантуан является воспитанником клуба. Его контракт действует до января 2025 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в € 1,5 млн.