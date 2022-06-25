Юри Алберто кидает «Зенит». Бразильцу стоит лучше следить за своими словами

Вероятный уход Юри Алберто из «Зенита» удивляет. Ещё во вторник гендиректор клуба Александр Медведев уверенно говорил, что все иностранцы вернутся в Россию. И когда часть болельщиков уже мысленно прощалась с Вильмаром Барриосом, босс был уверен в своих словах. Сказал, что колумбиец приедет — он приехал. Как и Ловрен, на которого прилично давили в Хорватии. Но дома по странным причинам остался Юри Алберто, хотя мужчина ещё в апреле говорил о волшебном будущем с клубом. Основная версия — семейные обстоятельства. Но когда о таких вещах говорят из Латинской Америки, вероятно, причина другая — игрок всего лишь хочет свалить в другой клуб.

Всё это воспринимается на большом диссонансе со словами, которые он говорил в апрельском интервью «Чемпионату». Только посмотрите, сколько в них любви: «Я профессионал, играю в “Зените”, у меня контракт с клубом до 2027 года. И рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции. И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле. Интерес от других клубов? Я ничего не слышал об этом. Все мои мысли только о “Зените”.

Очень милые, пусть и одновременно корпоративные реплики. Но «Зенит» действительно многое сделал, чтобы парню было максимально комфортно в новой стране. Вместе с Юри в Питер прилетели его родители и лучший друг. Всем им помогали с документами и адаптацией. Плюс отпускали нападающего на родину в паузы между сборными, когда улететь уже было довольно сложно. В начала апреля Алберто посетил Бразилию из-за бюрократических вопросов, связанных с его дочерью. Никаких препятствий от клуба. Лишь бы парень был счастлив.

И тут, когда явно не ожидаешь чего-то плохого — это и наступает. Но забавно, что финальное решение, которое, скорее всего, будет принято, идёт даже не от игрока. Сергей Семак перед игрой с «Сочи» прямо заявил, что многое в этом вопросе зависит от представителя нападающего.

«Вероятность того, что он сыграет в сезоне, присутствует. Посмотрим, насколько большая или нет. Сейчас приоритет агента игрока в том, чтобы поиграть пока в другом клубе». Сергей Семак главный тренер «Зенита»

Конечно, футболист имеет на это право. Особенно когда ФИФА в любом случае будет на его стороне. Но история всё равно очень некрасивая. Алберто мог ещё в апреле сказать, что ему тяжело без дома, что в мире сложная ситуация и он точно не может говорить о своём будущем. Вместо этого — куча милых слов о совместном пути до 2027 года.

Но путь быстро прервался. А вот Малком, Клаудиньо, Дуглас, говорившие подобные вещи, оказались больше верны своим словам. Для Алберто это будет хороший урок — в будущем за словами надо следить тщательнее. А в Питере его теперь вряд ли будут ждать с большим удовольствием.