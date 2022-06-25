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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Юри Алберто кидает «Зенит». Бразильцу стоит лучше следить за своими словами

Ещё весной он был настроен по-другому.

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Источник: Чемпионат.com

Вероятный уход Юри Алберто из «Зенита» удивляет. Ещё во вторник гендиректор клуба Александр Медведев уверенно говорил, что все иностранцы вернутся в Россию. И когда часть болельщиков уже мысленно прощалась с Вильмаром Барриосом, босс был уверен в своих словах. Сказал, что колумбиец приедет — он приехал. Как и Ловрен, на которого прилично давили в Хорватии. Но дома по странным причинам остался Юри Алберто, хотя мужчина ещё в апреле говорил о волшебном будущем с клубом. Основная версия — семейные обстоятельства. Но когда о таких вещах говорят из Латинской Америки, вероятно, причина другая — игрок всего лишь хочет свалить в другой клуб.

Источник: Чемпионат.com

Всё это воспринимается на большом диссонансе со словами, которые он говорил в апрельском интервью «Чемпионату». Только посмотрите, сколько в них любви: «Я профессионал, играю в “Зените”, у меня контракт с клубом до 2027 года. И рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции. И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле. Интерес от других клубов? Я ничего не слышал об этом. Все мои мысли только о “Зените”.

Очень милые, пусть и одновременно корпоративные реплики. Но «Зенит» действительно многое сделал, чтобы парню было максимально комфортно в новой стране. Вместе с Юри в Питер прилетели его родители и лучший друг. Всем им помогали с документами и адаптацией. Плюс отпускали нападающего на родину в паузы между сборными, когда улететь уже было довольно сложно. В начала апреля Алберто посетил Бразилию из-за бюрократических вопросов, связанных с его дочерью. Никаких препятствий от клуба. Лишь бы парень был счастлив.

И тут, когда явно не ожидаешь чего-то плохого — это и наступает. Но забавно, что финальное решение, которое, скорее всего, будет принято, идёт даже не от игрока. Сергей Семак перед игрой с «Сочи» прямо заявил, что многое в этом вопросе зависит от представителя нападающего.

«Вероятность того, что он сыграет в сезоне, присутствует. Посмотрим, насколько большая или нет. Сейчас приоритет агента игрока в том, чтобы поиграть пока в другом клубе».

Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

Конечно, футболист имеет на это право. Особенно когда ФИФА в любом случае будет на его стороне. Но история всё равно очень некрасивая. Алберто мог ещё в апреле сказать, что ему тяжело без дома, что в мире сложная ситуация и он точно не может говорить о своём будущем. Вместо этого — куча милых слов о совместном пути до 2027 года.

Но путь быстро прервался. А вот Малком, Клаудиньо, Дуглас, говорившие подобные вещи, оказались больше верны своим словам. Для Алберто это будет хороший урок — в будущем за словами надо следить тщательнее. А в Питере его теперь вряд ли будут ждать с большим удовольствием.

Дмитрий Зимин

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