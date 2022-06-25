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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Юри Алберто удалил упоминания о «Зените» из своих соцсетей

Бразильский нападающий Юри Алберто удалил из своего профиля в соцсетях упоминания о том, что он является игроком «Зенита».

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Источник: Reuters

Также в одной из соцсетей 21-летний футболист изменил основное фото профиля, убрав снимок, на котором он запечатлён в форме сине-бело-голубых, и поставив нейтральную фотографию.

Ранее в СМИ появилась информация о желании Алберто покинуть «Зенит». Бразильский «Коринтианс» готов взять игрока в аренду до следующего лета. Также отмечалось, что «Зенит» может получить в обратную аренду нескольких игроков «Коринтианса».

Напомним, Юри Алберто стал игроком «Зенита» в январе этого года, перейдя из бразильского «Интернасьонала» за € 25 млн, согласно данным Transfermarkt. Он подписал контракт с сине-бело-голубыми до 30 июня 2027 года. В весенней части бразилец провёл за санкт-петербургский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.

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